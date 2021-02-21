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Бра Vitaluce V3594/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309352
Бра Vitaluce V3594/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт
1 400 руб. 

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Артикул: 309352
В наличии
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БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см21
Длина, см21
Декоративные элементыподвески
Формакруг
Цвет каркасазолото
Цвет плафонабелый
Ширина, см20
Вес, кг0.4
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 60 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв. м.


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Бра Vitaluce V3594/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт - стоимость товара 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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