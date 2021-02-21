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Люстра Vitaluce V4698-0/1PL, LED 21 Вт, 3000К

Артикул: 309242
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4698-0/1PL, LED 21 Вт, 3000К
9 170 руб. 
12 310 руб. 
Купить
+ 233 КэтКоинов
Артикул: 309242
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 383 руб./месяц 
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Коллекция V4698
filter_noneТовар входит в коллекцию V4698
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильарт-деко
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт21
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см18
Длина, см40
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см40
Потолочная люстра V4698-0/1PL — модель от российской компании Vitaluce. Основа Люстра выполнена из металла белого цвета, плафон из стекла белого цвета. Круглая люстра будет хорошо смотреться в гостиной, спальне и удачно впишется в интерьер в стиле арт-деко. Модель имеет 1 плафон и 1 лампочку, оснащена цоколем LED с максимальной мощностью лампочки 21 Вт и рассчитана на освещение площади до 4,2 кв. м. Модель обладает цветовой температурой 3000К. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Люстра устанавливается на монтажную пластину.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4698-0/1PL, LED 21 Вт, 3000К - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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