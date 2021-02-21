Светодиодный светильник Vitaluce V4600-9/2S, LED 66Вт, 3900-4200K

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|VITALUCE
|Тип товара
|Люстры
|Тип светильника
|подвес
|Стиль
|хай-тек
|Количество ламп
|2
|Тип цоколя
|LED
|Максимальная мощность лампы, Вт
|38
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|металл
|Высота, см
|92
|Длина, см
|60
|Форма
|каскад
|Цвет каркаса
|хром
|Цвет плафона
|хром
|Ширина, см
|60
|Вес, кг
|1.5
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв