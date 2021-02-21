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Бра V2359/1A, 1xE14 макс. 60Вт

Артикул: 309214
Vitaluce: распродажа остатков склада
Бра Vitaluce V2359/1A, 1xE14 макс. 60Вт
1 940 руб. 
2 340 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 309214
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см22
Длина, см25
Декоративные элементывиньетки
Формаподсвечники
Цвет каркасазолото
Ширина, см10
Вес, кг0.7
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 60 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв. м.


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Самовывоз невозможен
Бра V2359/1A, 1xE14 макс. 60Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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