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Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см

Артикул: 308846
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  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 2
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 3
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 4
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 5
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 6
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 7
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 8
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 9
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 10
  • Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 11
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 1
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 2
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 3
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 4
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 5
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 6
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 7
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 8
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 9
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 10
Тумба подвесная Iddis Brick BRI60W0i95, 60см - фото 11
16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308846
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БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм500
Покрытие фасадаэмаль
Цвет фурнитурычерный
Цвет изделиябелый
Форма умывальникапрямоугольная
Тумба под накладной умывальникда
Толщина фасада19 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Тип умывальниканакладной
Система храненияящики
Покрытие боковинэмаль
Длина изделия, мм455
Открытые полкинет
Основной материалМДФ/ВЛДСП
Ориентацияуниверсальный
Организация внутреннего пространства (описание)2 внешних ящика. В верхнем ящике расположен ограничитель под сифон, в нижнем ящике - перекатной организатор
Наличие ручкида
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Количество ящиков2
Дополнительный материалВЛДСП
КомплектТумба - 1 шт. , Ящик - 2 шт., Ручки - 2 шт., Вкладной ящик - 1 шт., Ограничитель под сифон - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Тумба для ванной комнаты, подвесная. Размеры: 467х602х500 мм (ДхШхВ). Фасад МДФ 19 мм в эмали (белый глянец). Корпус влагостойкий ВЛДСП 16 мм в эмали. Два выдвижных ящика с механизмом плавного доведения. Ручки - цвет состаренное олово. Пластиковый ограничитель под сифон в верхнем ящике. Перекатной организатор в нижнем ящике. Навесы усиленные с планкой. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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