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Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см

Артикул: 308796
  • Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 1
  • Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 2
  • Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 3
  • Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 4
  • Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 5
Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 1
Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 2
Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 3
Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 4
Пенал подвесной Iddis Mirro MIR4000i97, 40см - фото 5
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308796
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Коллекция Mirro
filter_noneТовар входит в коллекцию Mirro
БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Бельевая корзинанет
Основной материалМДФ/ВЛДСП
Цвет изделияБелый/дерево
Толщина фасада16 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Система храненияДверки + ящики
Покрытие фасадаэмаль
Покрытие боковинСруктурный ЛДСП
Ориентацияправая
Высота изделия, мм1700
Организация внутреннего пространства (описание)1 распашная дверца, 1 внутренний ящик, вкладные полки (стекло)
Наличие ручкинет
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Количество ящиков1
Дополнительный материалстекло
Длина изделия, мм310
КомплектПенал - 1 шт., Дверца - 1 шт., Вкладные полки стекло - 2 шт., Жесткая полка ЛДСП - 1 шт., Ящик - 1 шт., Комплект крепежей -1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Пенал для ванной комнаты, подвесной. Цвет белый. Размеры: 310х400х1700 мм (ДхШхВ). Фасад МДФ 19 мм в эмали (цвет белый глянец), Корпус ВЛДСП 16 мм под дерево. Внутренний скрытый ящик. Дверца с интегрированными ручками. Стеклянные полки 4 мм с фиксаторами. Петли с доводчиками. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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