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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Iddis Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия

Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия

(1)
Артикул: 308783
  • Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 1
  • Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 2
  • Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 3
Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 1
Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 2
Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - фото 3
15 990 руб. 

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Артикул: 308783
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;665 руб./месяц 
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Коллекция Cloud
filter_noneТовар входит в коллекцию Cloud

Коллекция Cloud

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажна борт
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий3
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива124.1 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностидиаметр лейки 11 см
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива79.2 мм
Цветбелый, золото
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.07.2020
Достоинства:
Стильный и удобный.

Недостатки:
Нет таковых.

Комментарий:
Компактный гарнитур – именно то, что нужно для небольшого санузла. Стильный, удобное управление, цена вполне приемлемая.

Самовывоз невозможен
Смеситель на борт ванны Iddis Cloud CLOWG30i07 на 3 отверстия - по цене 15990 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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