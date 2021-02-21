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Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D08C470i12, 40*70 см

Артикул: 308579
Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D08C470i12, 40*70 см
1 490 руб. 

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Артикул: 308579
В наличии
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Коллекция Dйcor
filter_noneТовар входит в коллекцию Dйcor

Коллекция Dйcor

БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалполиэстер
Длина, см40
Ширина, см70
Высота, см2.5
Ванная комната давно перестала быть только утилитарным помещением. Это важная часть любого дома, где начинается и заканчивается каждый день. Штора и коврик для ванной — тот самый акцент в ванной, который приносит по-настоящему домашний уют, наполняет цветом и позволяет играть с настроением интерьера с минимальными затратами.


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Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D08C470i12, 40*70 см - данный товар вы можете купить по цене 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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