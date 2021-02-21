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Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16

Артикул: 308571
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 1
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 2
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 3
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 4
  • Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 5
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 1
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 2
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 3
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 4
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - фото 5
3 580 руб. 
5 690 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308571
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция SpaHome
filter_noneТовар входит в коллекцию SpaHome

Коллекция SpaHome

БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницынет
Наличие полочкида
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа9.3 см
Высота душевой штанги71.3 см
Длина душевого шланга150 см
Верхний душ в комплектенет
Страна бренда Россия
Цветхром
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Iddis SpaHome SPA1F68i16 - стоимость товара 3580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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