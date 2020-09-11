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Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64

(1)
Артикул: 308550
  • Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64 - фото 1
  • Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64 - фото 2
Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64 - фото 1
Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64 - фото 2
2 110 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 308550
В наличии
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Коллекция Built-in Shower Accessories
filter_noneТовар входит в коллекцию Built-in Shower Accessories

Коллекция Built-in Shower Accessories

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка (верхний душ)
Монтажпотолочный
Диаметр лейки20
Высота, см5.4
Длина, см20
Ширина, см20
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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11.09.2020
Достоинства:
Много струй, красиво выглядит

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Красивая и большая насадка, в душевой кабине смотрится почти как диско-шар) Струй ооочень много (сейчас посмотрела - аж 144), так что водные процедуры с ней весьма приятны)

Самовывоз невозможен
Верхний душ Iddis Built-in 00220SPi64 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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