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Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64

(1)
Артикул: 308527
  • Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64 - фото 1
  • Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64 - фото 2
Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64 - фото 1
Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64 - фото 2
4 990 руб. 
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+ 147 КэтКоинов
Артикул: 308527
В наличии
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Коллекция Built-in Shower Accessories
filter_noneТовар входит в коллекцию Built-in Shower Accessories

Коллекция Built-in Shower Accessories

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка (верхний душ)
Монтажпотолочный
Диаметр лейки30
Высота, см4.5
Длина, см30
Ширина, см30
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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11.09.2020
Достоинства:
Стильно смотрится, хром и ничего лишнего

Недостатки:
Нет вроде

Комментарий:
Смотрится очень стильно, плоский квадратный кусок блестящего хрома к минималистичной ванной в модерновом дизайне подходит идеально. Брал чисто из эстетических соображений и доволен выбором

Самовывоз невозможен
Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64 - данный товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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