Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64

(1)
Артикул: 308476
  • Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64 - фото 1
  • Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64 - фото 2
Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64 - фото 1
Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64 - фото 2
3 790 руб. 
Купить
+ 112 КэтКоинов
Артикул: 308476
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция Built-in Shower Accessories
filter_noneТовар входит в коллекцию Built-in Shower Accessories

Коллекция Built-in Shower Accessories

БрендIddis
Тип товараДушевая лейка (верхний душ)
Монтажпотолочный
Диаметр лейки20
Высота, см4.7
Длина, см20
Ширина, см20
Продуманность дизайна и наличие востребованных функций душевых аксессуаров IDDIS делают их удобными для всей семьи и позволяют подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


31.08.2020
Достоинства:
Все.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Принимаю душ два раза в день, с этим верхним душем я совмещаю эффект массажа, очищение тела и расслабление. Понравилось и наличие покрытия для защиты от известкового налета, по факту этот душ чистки не требует, что экономит время уборки.

Самовывоз невозможен
Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64 - по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...