Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Видеорегистратор
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Наличие GPS
|нет
|Угол обзора
|150°
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|3
|Режим записи
|циклическая
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Наличие экрана
|да
|Наличие радар детектора
|нет
|Кол-во камер
|2
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920?1080
|Страна производства
|Китай
|Скрытая установка
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Wi-Fi
|нет
|Навигатор
|нет
|Комплектация
|видеорегистратор FreeDrive 207 DUAL NIGHT FHD, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон
|Камера заднего вида
|есть
|Емкость аккумулятора
|200 мАч
|Датчик движения
|есть
|Выносная камера
|есть
|Длина, см
|5.2
|Ширина, см
|9
|Высота, см
|3.6
|Вес, кг
|0.065
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв