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Наручные часы Fossil FS5687

Артикул: 308369
Наручные часы Fossil FS5687
8 110 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 308369
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция FS568
filter_noneТовар входит в коллекцию FS568

Коллекция FS568

БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядFB-02
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциииндикация даты, дня недели
Прочеедиаметр 48 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число, день недели. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Fossil FS5687 - по цене 8110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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