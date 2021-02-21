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Наручные часы Fossil LE1100

Артикул: 308346
Наручные часы Fossil LE1100
17 690 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 308346
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;475 руб./месяц 
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БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядFB-01
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьтитановый браслет
ВодозащитаWR 200
Материал корпусатитан
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциииндикация даты, второй часовой пояс
Прочеедиаметр 45 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундная стрелка центральная. Второй часовой пояс. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Fossil LE1100 - стоимость товара 17690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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