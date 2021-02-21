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Наручные часы Diesel DZ4520

Артикул: 308332
Наручные часы Diesel DZ4520
13 360 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 308332
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция DZ45
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ45

Коллекция DZ45

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Италия
Модельный рядGriffed
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьсиликоновый ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветканет
Функциииндикация даты, секундомер
Прочеедиаметр 48 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Отображение даты: число.


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Наручные часы Diesel DZ4520 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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