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Наручные часы Diesel DZ4523

Артикул: 308228
Наручные часы Diesel DZ4523
15 720 руб. 
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+ 110 КэтКоинов
Артикул: 308228
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция DZ45
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ45

Коллекция DZ45

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Италия
Модельный рядMega Chief
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьтекстильный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветканет
Функциииндикация даты, секундомер
Прочеедиаметр 51 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатацветной
Кварцевый хронограф. Секундомер. Отображение даты: число.


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Наручные часы Diesel DZ4523 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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