Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Orient RA-AC0010S10B

Артикул: 308214
Наручные часы Orient RA-AC0010S10B
11 400 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308214
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
БрендOrient
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядClassic Automatic
Механизммеханические с автоподзаводом
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветканет
Функциииндикация даты
Прочеедиаметр 36 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатабелый
Механические часы с автоподзаводом. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы мужские наручные, Часы механические мужские наручные, Электронные часы наручные мужские, Часы скелетоны мужские наручные, Спортивные часы мужские наручные, Российские часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Титановые часы наручные, Часы классические мужские наручные


Теги товара: Мужские часы наручные недорогие, Часы классические мужские наручные, Большие наручные часы мужские, Мужские часы наручные модные, Мужские часы с кожаным ремешком, Часы наручные мужские механические с автоподзаводом водонепроницаемые, Часы швейцарские мужские механические с автоподзаводом, Часы мужские с большим циферблатом наручные, Брутальные мужские часы наручные, Часы мужские наручные Япония, Часы мужские скелетоны механические с автоподзаводом, Мужские часы на широком кожаном браслете, аналоговые, Белые, водонепроницаемые Японские, Часы Casio мужские наручные водонепроницаемые, кварцевые классические, Классические Швейцарские, механические водонепроницаемые, механические водонепроницаемые противоударные, Мужские часы, Швейцарские водонепроницаемые, электронные в металлическом корпусе, электронные водонепроницаемые, Японские кварцевые, Японские механика, водонепроницаемые противоударные Casio, механические водонепроницаемые Orient с автоподзаводом, механические противоударные с автоподзаводом


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Orient RA-AC0010S10B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...