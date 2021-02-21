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Зарядное устройство Вымпел 56

Артикул: 308167
  • Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 1
  • Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 2
  • Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 3
  • Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 4
Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 1
Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 2
Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 3
Зарядное устройство Вымпел-56 - фото 4
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308167
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БрендВымпел
Тип товараЗарядное устройство
Вес, кг1
Высота, см8.5
Длина, см20
Индикатор зарядаесть
Комплектациязарядное устройство, документация, упаковка
Ширина, см15.5
Особенностимаксимальный ток 20 А
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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