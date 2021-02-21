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Наручные часы Casio WS-1200H-1AVEF

Артикул: 308075
Наручные часы Casio WS-1200H-1AVEF
3 890 руб. 

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Артикул: 308075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция WS-1200H
filter_noneТовар входит в коллекцию WS-1200H
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Механизмкварцевый хронограф
Стеклопластиковое
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 46.6х48.6х13.5 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатаlcd
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, день недели.


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Наручные часы Casio WS-1200H-1AVEF - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3890 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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