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Наручные часы Casio WSC-1250H-2AVEF

Артикул: 308034
Наручные часы Casio WSC-1250H-2AVEF
5 090 руб. 

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3 290 руб. 

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Артикул: 308034
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция WSC-1250H
filter_noneТовар входит в коллекцию WSC-1250H
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Механизмкварцевый хронограф
Стеклопластиковое
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 47.9х48.6х14 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасиний
Цвет циферблатаlcd
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, день недели.


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Наручные часы Casio WSC-1250H-2AVEF - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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