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Наручные часы Michael Kors MK6806

Артикул: 307996
Наручные часы Michael Kors MK6806
15 260 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 307996
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция MK680
filter_noneТовар входит в коллекцию MK680
БрендMichael Kors
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядParker
Стекломинеральное
Браслет/ременьалюминиевый браслет
Вставкакристаллы
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусаалюминий
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, индикация даты
Противоударныенет
Прочеедиаметр 39 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовый
Цвет циферблатарозовый
Кварцевй хронограф. Формат 12/24 часа. Отображение даты: число. Секундомер.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Michael Kors MK6806 - стоимость товара 15260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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