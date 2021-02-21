Наручные часы Michael Kors MK4518

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Michael Kors
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|США
|Модельный ряд
|Darci
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|браслет из нержавеющей стали
|Вставка
|кристаллы
|Солнечная батарея
|нет
|Водозащита
|WR 50
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Отображение времени
|аналоговое
|Цифры
|отсутствуют
|Пол
|женские
|Подсветка
|нет
|Механизм
|кварцевые часы
|Противоударные
|нет
|Прочее
|диаметр 39 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|серебристый
|Цвет циферблата
|перламутровый
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв