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Наручные часы Casio BSA-B100AC-5AER

Артикул: 307941
Наручные часы Casio BSA-B100AC-5AER
10 540 руб. 

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6 180 руб. 

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Артикул: 307941
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядBaby-G
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныеда
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевые часы
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, шагомер, акселерометр, будильник, календарь
Прочееразмеры 41.40x49.60x12.60 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусафиолетовый
Цвет циферблатафиолетовый
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, шагомер, акселерометр, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, день недели. Подсветка дисплея, стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio BSA-B100AC-5AER - по цене 10540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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