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Наручные часы Emporio Armani AR60019

Артикул: 307839
Наручные часы Emporio Armani AR60019
23 430 руб. 
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+ 144 КэтКоинов
Артикул: 307839
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция AR600
filter_noneТовар входит в коллекцию AR600

Коллекция AR600

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядGianni T-Bar
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
Вставкакристаллы
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Полженские
Подсветканет
Механизммеханические часы с автоподзаводом
Противоударныенет
Прочеедиаметр 34 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Открытый баланс хода.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR60019 – стоимость товара 23430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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