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Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001

Артикул: 307579
  • Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 1
  • Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - фото 3
7 620 руб. 
10 890 руб. 
Купить
+ 247 КэтКоинов
Артикул: 307579
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 318 руб./месяц 
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Коллекция Moon
filter_noneТовар входит в коллекцию Moon

Коллекция Moon

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л6,3
Диаметр, см24
Вес, кг2,9
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиенет
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Сохраните цвет, вкус и текстуру ингредиентов, обжаривая их в этом воке. Прочная и простая в использовании посуда с быстрым и равномерным распределением тепла. Многослойное и армированное, свободное от ПФОК самое современное антипригарное покрытие для удобного извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия. Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них. Конструкция дна делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение тепла по всей поверхности. Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли, что приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия предотвращают выплескивание.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Moon 6,3л 4490001 - по цене 7620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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