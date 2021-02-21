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Сотейник BergHOFF Moon 4,2л 4490004

Артикул: 307500
Сотейник BergHOFF Moon 4,2л 4490004
9 400 руб. 
13 440 руб. 
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+ 304 КэтКоинов
Артикул: 307500
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 392 руб./месяц 
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Коллекция Moon
filter_noneТовар входит в коллекцию Moon

Коллекция Moon

БрендBerghoff
Тип товараСотейники
Объем, л4,2
Диаметр, см28
Вес, кг3
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиенержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Съемная ручканет
Металлический сотейник серебристого оттенка. Вместительный, прочный, прослужит долгие годы. В крышке три отверстия для выхода пара. Предусмотрено две ручки для удобного хвата.


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Самовывоз невозможен
Сотейник BergHOFF Moon 4,2л 4490004 - стоимость товара 9400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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