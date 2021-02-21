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Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354

Артикул: 307487
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 1
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 2
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 3
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 4
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 5
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 6
  • Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 7
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 1
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 2
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 3
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 4
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 5
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 6
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - фото 7
7 300 руб. 
10 440 руб. 
Купить
+ 185 КэтКоинов
Артикул: 307487
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товараСотейники
Объем, л3,7
Высота, см13
Диаметр, см28
Вес, кг6,75
Материал корпусачугун
Внутреннее покрытиеэмаль
Крышка в комплектеда
Материал крышкичугун
Материал ручки (-ек)чугун
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Чугунная посуда серии Gem великолепно сохраняет тепло: это идеальный выбор для тушения и томления жаркого в духовом шкафу или на плите, приготовления супов, рагу и других блюд. Посуда внутри покрыта эмалью кремового цвета, снаружи - глянцевая эмаль серого цвета. Толстые стенки отлично аккумулируют и долго сохраняют тепло. Чугунная крышка удерживает влагу внутри и благодаря капельному рельефу испаряющиеся соки скатываются обратно в пищу, обеспечивая блюду особенную сочность и мягкость. Удобные ручки позволяют легко перемещать посуду на кухне. Подходит для эксплуатации на всех типах плит, а также в духовом шкафу. При использовании в духовке температура не должна превышать 250 градусов. Рекомендуется мыть вручную. Посуда упакована в фирменную коробку.


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Самовывоз невозможен
Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 - стоимость товара 7300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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