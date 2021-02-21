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Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905

Артикул: 307449
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 1
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 2
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 3
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 4
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 5
  • Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 6
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 1
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 2
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 3
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 4
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 5
Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - фото 6
6 400 руб. 
9 150 руб. 
Купить
+ 163 КэтКоинов
Артикул: 307449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 267 руб./месяц 
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Коллекция Virgo
filter_noneТовар входит в коллекцию Virgo

Коллекция Virgo

БрендBerghoff
Тип товараСотейники
Объем, л4,3
Высота, см8,5
Диаметр, см28
Вес, кг3,45
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеферногрин
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)фенольная смола
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Футуристический дизайн этой посуды несомненно притягивает внимание, но также он продуман и функционален. Оригинальная крышка предлагает ряд хорошо продуманных функций. Эти большие эргономичные ручки крышки не нагреваются в процессе приготовления. Продуманный дизайн помещает крышку на корпусе таким образом, что во время приготовления и подачи одна рука всегда остается свободной. Другая вставка, очень похожая на ту, которая удерживает крышку вертикально на кастрюле, предлагает дополнительную функциональность, когда крышка лежит на кастрюле: просто положите на них большие пальцы для удобного и безопасного слива воды. Чтобы сделать слив ещё удобнее по двум сторонам крышки предусмотрены отверстия разного диаметра для разного вида продуктов и сливные носики на корпусе сотейника. Большая боковая ручка снимается для удобства хранения. Механизм крепления простой и долговечный. Эта линия кастрюль и сковород характеризуется элегантно сформированным корпусом, красиво контрастирующим с черными ненагревающимися ручками. Причудливое пятнистое внутреннее антипригарное покрытие экологично и нетоксично (свободно от ПФОТ и ПТФЭ), с отличными антипригарными свойствами, позволяет готовить с минимальным количеством жиров или совсем без них. Это покрытие имеет также высокую устойчивость к царапинам и упрощает чистку. Идеальный выбор для низкожирового подрумянивания пищи, тушения и жарки. Прочная и простая в использовании посуда с быстрым и равномерным распределением тепла. Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно лишний раз поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.


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Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905 - данный товар вы можете купить по цене 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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