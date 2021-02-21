Сотейник BergHOFF Virgo 28см 2304905

Футуристический дизайн этой посуды несомненно притягивает внимание, но также он продуман и функционален. Оригинальная крышка предлагает ряд хорошо продуманных функций. Эти большие эргономичные ручки крышки не нагреваются в процессе приготовления. Продуманный дизайн помещает крышку на корпусе таким образом, что во время приготовления и подачи одна рука всегда остается свободной. Другая вставка, очень похожая на ту, которая удерживает крышку вертикально на кастрюле, предлагает дополнительную функциональность, когда крышка лежит на кастрюле: просто положите на них большие пальцы для удобного и безопасного слива воды. Чтобы сделать слив ещё удобнее по двум сторонам крышки предусмотрены отверстия разного диаметра для разного вида продуктов и сливные носики на корпусе сотейника. Большая боковая ручка снимается для удобства хранения. Механизм крепления простой и долговечный. Эта линия кастрюль и сковород характеризуется элегантно сформированным корпусом, красиво контрастирующим с черными ненагревающимися ручками. Причудливое пятнистое внутреннее антипригарное покрытие экологично и нетоксично (свободно от ПФОТ и ПТФЭ), с отличными антипригарными свойствами, позволяет готовить с минимальным количеством жиров или совсем без них. Это покрытие имеет также высокую устойчивость к царапинам и упрощает чистку. Идеальный выбор для низкожирового подрумянивания пищи, тушения и жарки. Прочная и простая в использовании посуда с быстрым и равномерным распределением тепла. Благодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно лишний раз поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.