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Ковш BergHOFF Hotel 1,6л 1101888

Артикул: 307436
Ковш BergHOFF Hotel 1,6л 1101888
3 090 руб. 
4 920 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 307436
В наличии
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Коллекция Hotel
filter_noneТовар входит в коллекцию Hotel

Коллекция Hotel

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л1,6
Высота, см12
Диаметр, см16
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Этот ковш изготовлен из высококачественной стали 18/10 для повышенного уровня гигеены и прочности. Качество материалов, надёжные крепления ручек и металическая крышка позволят вам использовать данную посуду на протяжении долгих лет. 3-х слойное технологичное дно обеспечит эффективную передачу энергии от плиты. Подходит для всех видов плит, включая индукционные. Посуду можно мыть в посудомоечной машине, что облегчит уход.


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Самовывоз невозможен
Ковш BergHOFF Hotel 1,6л 1101888 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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