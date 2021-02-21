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Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013

Артикул: 307383
  • Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013 - фото 1
  • Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013 - фото 2
Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013 - фото 1
Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013 - фото 2
1 190 руб. 
1 710 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307383
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараЛожки
Материаллитой алюминий
Количество предметов в наборе1
Количество персон1
Можно мыть в посудомоечной машиненет
Ложка для мороженого длиной 18,5 см. Сатиновая внешняя отделка, ручка PP soft grip. Рекомендуется мыть вручную.


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Самовывоз невозможен
Ложка для мороженного BergHOFF Leo 18,5см 3950013 - купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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