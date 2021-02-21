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Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025

Артикул: 307357
  • Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 1
  • Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 2
  • Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 3
Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 1
Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 2
Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - фото 3
1 980 руб. 
3 870 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307357
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBerghoff
Тип товараНаборы ножей
Заточкаручная
Количество предметов в наборе7
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13), дерево
Материал ручки (-ек)АБС с тремя заклепками
Состав набора: 1x нож для очистки 8см, 1x универсальный нож 12,5см, 1x нож для мяса 19см, 1x поварской нож 20см, 1x нож для хлеба 20см, 1x универсальные ножницы 20см, 1x деревянная колода.


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Набор ножей BergHOFF Quadra 7пр 1307025 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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