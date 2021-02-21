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Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015

Артикул: 307332
  • Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015 - фото 1
  • Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015 - фото 2
Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015 - фото 1
Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015 - фото 2
2 420 руб. 
3 460 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 307332
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Ron
filter_noneТовар входит в коллекцию Ron

Коллекция Ron

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типвилка для мяса
Материалнержавеющая сталь
Основу серии Ron марки BergHOFF составляют ножи, предназначенные для разных целей: чистки, нарезки хлеба, мяса или овощей, а также универсальные и поварские. Их лезвия выполнены из стали с титановым покрытием, предотвращающим налипание продуктов. Ручки ножей представлены в двух вариантах – гармонирующая по цвету черная и контрастная из светлого ясеня: создавая эту линию, дизайнеры компании следовали принципу «смешивай и сочетай». Ножи идеально сбалансированы, что обеспечивает дополнительный контроль во время использования, а хранить их удобно в деревянных органайзерах, также представленных в коллекции Ron. Кроме того, в серию входит чугунная и стальная посуда для приготовления пищи: кастрюли, ковши, сотейники и сковороды.


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Вилка для мяса BergHOFF Ron 17см 3900015 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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