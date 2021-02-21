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Нож для стейка BergHOFF Gourmet 12см 1399744

Артикул: 307314
Нож для стейка BergHOFF Gourmet 12см 1399744
1 440 руб. 
2 060 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307314
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Gourmet
filter_noneТовар входит в коллекцию Gourmet

Коллекция Gourmet

БрендBerghoff
Тип товараНож для стейка
Количество предметов в наборе1
Материал лезвияхромомолибденованадиевая сталь (X50CrMoV15)
Материал ручки (-ек)полиформальдегид с нержавеющей сталью
Если другие ножи используются на кухне для приготовления ингредиентов, ножи для стейка пригодятся уже за столом, когда стейк или другие мясные блюда уже готовы. Тяжелая кованая шейка обеспечивает идеальный баланс и безопасность для рук. Ножи, изготовлены из единого куска твердой высокоуглеродистой стали, пятно- и коррозиеустойчивые. Заточены вручную. Ручка, разработанная для безопасного захвата, изготовлена из синтетического материала, известного своей твердостью и прочностью. Высококачественные инструменты, долго сохраняющие остроту и простые в уходе.


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Самовывоз невозможен
Нож для стейка BergHOFF Gourmet 12см 1399744 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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