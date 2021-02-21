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Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129

Артикул: 307220
  • Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 - фото 1
  • Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 - фото 2
Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 - фото 1
Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 - фото 2
3 090 руб. 
4 520 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 307220
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараПосуда для хранения продуктов
Типконтейнеры
Материалпластик
Leo это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы ножи, скребки, терки и др. произведены из прочного пластика, нержавеющей стали, бамбука, пробки и пригодны для использования на любых кухонных досках, посуде и подносах. С помощью стильных, функциональных и практичных приспособлений из серии Leo можно быстро и легко лепить равиоли, формировать пельмени или пирожки с симметричной фигурной кромкой, мелко и ровно резать зелень, аккуратно измельчать овощи, фрукты, сыр и другие продукты. Удобные ручки из пластика или натурального дерева имеют эргономичную форму и не выскальзывают из рук в процессе готовки. Все изделия из коллекции Leo подходят для мытья в посудомоечной машине. Состав набора 2шт - контейнер с крышкой 11х11x7,5см 0,5л / 2шт - контейнер с крышкой 11x11x15см 1,1л / 1шт - контейнер с крышкой 11x11x22,5см 1,7л


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Самовывоз невозможен
Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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