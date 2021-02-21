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Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170

Артикул: 307204
  • Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 1
  • Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 2
  • Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 3
  • Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 4
Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 1
Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 2
Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 3
Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 - фото 4
3 700 руб. 
5 880 руб. 
Купить
+ 63 КэтКоинов
Артикул: 307204
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Essentials
filter_noneТовар входит в коллекцию Essentials

Коллекция Essentials

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л1,8
Высота, см16,5
Диаметр, см16
Вес, кг1,6
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Округлая форма, наружная зеркальная полировка и 18/10 нержавеющая сталь - отличительные черты этой линии. Эта посуда гармонично впишется на любую кухню. Технологичное 3-слойное дно для быстрого и равномерного распределения тепла. Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 для повышенной прочности и гигиены. Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии кастрюли.


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Самовывоз невозможен
Ковш BergHOFF Essentials Zeno 1,8л 1100170 – стоимость товара 3700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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