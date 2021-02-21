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Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417

Артикул: 307198
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 1
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 3
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 4
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 5
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 6
  • Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 7
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 4
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 5
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 6
Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото 7
5 310 руб. 
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 307198
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л2,8
Высота, см16
Диаметр, см20
Вес, кг2
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное покрытие ферногрин
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло с силиконовым ободом
Материал ручки (-ек)бакелит
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветсерый
Новая коллекция в серии GEM представлена в динамичном ярко-оранжевом и консервативном сером цветах! Кастрюля Gem - это высокотехнологичный помощник в решении ваших кулинарных задач: Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности


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