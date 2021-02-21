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Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703

Артикул: 307195
  • Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703 - фото 1
  • Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703 - фото 2
Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703 - фото 1
Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703 - фото 2
1 400 руб. 
2 010 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307195
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Коллекция CooknCo
filter_noneТовар входит в коллекцию CooknCo

Коллекция CooknCo

БрендBerghoff
Тип товараПосуда для хранения продуктов
Типконтейнеры
Материалсталь, пластик
Объем0.35 л
Серия CooknCo бренда BergHOFF – это широкий спектр предметов: от инструментов для измельчения продуктов до дорожной посуды. В серию входят универсальные кухонные ножи с надежными лезвиями, выкованными из высокоуглеродистой стали. Терки, яйцерезки и овощерезки сделаны из нержавеющей стали с зеркальной отделкой и оплавлены в яркий пластик цвета лайма. Их прочные лезвия легко измельчат любые продукты, а удобные ручки обеспечат безопасное использование. Термосы, термокружки, спортивные бутылки и пищевые контейнеры выполнены в другом стиле – из нержавеющей стали с сатиновой отделкой и крышками или ручками из черного полипропилена. Это легкая, устойчивая и долговечная посуда.


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Самовывоз невозможен
Контейнер пищевой BergHOFF CooknCo 0,35л 2801703 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1400 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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