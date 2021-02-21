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Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH

Артикул: 306977
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  • Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH - фото 1
  • Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH - фото 2
Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH - фото 1
Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH - фото 2
3 590 руб. 
4 490 руб. 

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Артикул: 306977
В наличии
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Коллекция Spirit 2.0
filter_noneТовар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0

БрендAM.PM
Тип товараСиденье для унитаза
Материалпластик
Функция Микролифтесть
Длина, см42.1
Ширина, см36.3
Высота, см3.8
Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.


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Самовывоз невозможен
Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH - стоимость товара 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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