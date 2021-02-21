Унитаз-компакт RedBlu by Damixa Origin Evo 2 788607SC

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|REDBLU by Damixa
|Тип товара
|Унитаз-компакт
|Выпуск унитаза
|горизонтальный
|Детский унитаз
|нет
|Кол-во режимов смыва
|2
|Конструкция
|пристенный
|Подводка воды
|нижняя
|Сиденье в комплекте
|есть
|Сливная арматура в комплекте
|есть
|Функция «Микролифт»
|есть
|Цвет
|белый
|Длина, см
|63
|Ширина, см
|36
|Высота, см
|77.5
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