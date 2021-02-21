Унитаз-компакт AM.PM Bliss L C538607SC

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 50 ламп, 5 м... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Узнаваемый скандинавский дизайн: уникальный дизайн унитаза-компакт сочетает современную люксовую форму передней части и классическую форму задней части чаши. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0.6 литра воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4 человек. При этом арматура обеспечивает самый низкий уровень шума: 17 дБ — тихий, как шёпот. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Материал сиденья — дюропласт — устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.