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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Аксессуары для ванной комнаты WasserKRAFT Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555

Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555

Артикул: 306930
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 1
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 2
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 3
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 1
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 2
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - фото 3
8 250 руб. 

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Артикул: 306930
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараЗеркала
Исполнениеметалл/пластик
Установка (монтаж)настольные
Длина, см12
Ширина, см22.2
Высота, см34.3
Зеркала с LED-подсветкой предназначены для использования во время ухода за лицом. Холодный свет подсветки помогает более качественно и точно наносить декоративную косметику или бриться. Так же зеркала служат дополнительным источником света в помещении.


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Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1005BLACKс LED-подсветкой двухстороннее 9062555 - купить по цене 8250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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