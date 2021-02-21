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Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550

Артикул: 306906
  • Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550 - фото 1
  • Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550 - фото 2
Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550 - фото 1
Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550 - фото 2
2 890 руб. 

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2 760 руб. 

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Артикул: 306906
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараДушевая штанга (стойка)
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Высота душевой штанги57.7 см
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.


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Душевая штанга WasserKRAFT A123 9062550 - этот товар вы можете купить по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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