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Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л

Артикул: 306613
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 1
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 2
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 3
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 4
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 5
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 6
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 7
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 8
  • Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 9
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 1
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 2
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 3
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 4
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 5
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 6
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 7
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 8
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - фото 9
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306613
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товара
Объем, л6,2
Высота, см12,5
Диаметр, см28
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)литой алюминий
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваПольша
Цветсерый гранит
Материал: литой алюминий. Крышка: жаропрочное стекло. Объем: 6.5л.Внутренний диаметр: 28см., высота 12,5 см. Антипригарное покрытие: гранит. Тип дна: многослойное. Мерная шкала: нет. Тип ручек: литые (цельнолитые). Крышка с отверстием для выхода пара: да. Цвет: серый. Тип плиты: электрическая, стеклокерамическая, индукционная, газовая. Подходит для мытья в посудомоечной машине: да. Упаковка: цветная картонная коробка


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Kamille KM-4426 6,2л - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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