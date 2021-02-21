Кастрюля Bollire BR-1003 4,5л

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Кастрюля Bollire BR-1003 имеет трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие, подходит для всех видов плит, включая индукционные. В комплекте стеклянная крышка с отверстием для выпуска пара. Ободок крышки из нержавеющей стали против сколов и трещин.

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