Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л

Бирюзовый цвет в последние несколько лет царит на модных подиумах, и интерес к нему не угасает. Может быть, потому, что он, как и сама бирюза, всегда считался мистическим, а, может, из-за того, что этот оттенок идет практически всем. Если вы любите его так же, как мы, то почему бы не попробовать использовать бирюзовый цвет на кухне — месте, где создается та самая погода в доме?! Специально для поклонников всего изысканного и эффектного бренд R?ndell создал коллекцию Turquoise (так называли европейцы бирюзу, которую привозили из Ирана через Турцию), в состав которой входят кастрюли разного объема, ковш, термос и стильный чайник. Бирюзовый цвет освежит интерьер, удивит гостей и будет радовать хозяев на протяжении длительного времени. Последнее вовсе не удивительно, ведь все предметы коллекции изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Кастрюли и ковш, отличающиеся изумительной округлой формой, имеют тройное вштампованное, а затем вплавленное дно! Их внешнее термостойкое покрытие гарантирует легкий и приятный уход за посудой. Обратите внимание и на надежный и удобный термос, а также на стильный чайник, который сохраняет температуру воды в неизменном виде значительно дольше, чем другие, благодаря внутренней медной металлизации. Коллекция Turquoise сделает вашу кухню особенной, неповторимой и по-весеннему свежей, вне зависимости от сезона за окном!