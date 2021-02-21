Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Защитные стекла, пленки для телефонов Samsung Защитное стекло Samsung для Samsung Galaxy A20s (A3017) GP-TTA207KDATR прозрачная

Защитное стекло Samsung для Samsung Galaxy A20s (A3017) GP-TTA207KDATR прозрачная

Артикул: 306541
Защитное стекло Samsung для Samsung Galaxy A20s (A3017) GP-TTA207KDATR прозрачная
650 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306541
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Поделиться:
БрендSamsung
Тип товараСтекло защитное
Для смартфоновSamsung Galaxy A20s
Хотите, чтобы ваш смартфон прослужил вам много лет? Тогда его просто необходимо защитить от случайных внешних повреждений. Защитное стекло, создан специально для модели Galaxy A01, идеально подойдет под данный девайс. Аксессуар изготовлен из химически обработанного стекла высокого качества, что поможет защитить смартфон от ударов, мелких царапин и прочих повреждений. Легко наносится, не оставляя неприятных глазу разводов и пузырей. При этом чувствительно экрана к касаниям остается прежней, на сенсоры покрытие не влияет.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Защитное стекло Samsung для Samsung Galaxy A20s (A3017) GP-TTA207KDATR прозрачная - стоимость товара 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...