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Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim)

Артикул: 306536
  • Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 1
  • Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 2
  • Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 3
Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 1
Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 2
Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - фото 3
4 333 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306536
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендStarLine
Тип товараТрекер
Температурный диапазон работыот -40 до +60°С
Элементы питанияот бортовой сети автомобиля
Компактный умный трекер StarLine M66 предназначен для умного мониторинга и надежной защиты легкового и грузового транспорта. Защищает. Сообщает. Показывает ! Умный бесплатный мониторинг С помощью простого и удобного мониторинга starline.online вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего автомобиля, посмотреть маршрут передвижения Умная автодиагностика Экономьте на диагностике транспортного средства — получайте оповещения о состоянии автомобиля на мобильный телефон или смотрите на сайте starline.online Экономия на КАСКО Экономьте на КАСКО благодаря умному трекеру StarLine М66. Умный StarLine оценит манеру вождения и пробег вашего автомобиля. Водите аккуратно — экономьте на КАСКО Авторизация по Bluetooth Smart Только владелец получает разрешение на поездку после авторизации по персональной метке или смартфону на основе Bluetooth Smart технологии Универсальность Прекрасно подходит как для легкового (+12В), так и для грузового (+24В) транспорта Гиперчувствительность Уникальная GPS+ГЛОНАСС антенна обеспечивает сверхчувствительность и почти моментальное определение точных координат даже в самых сложных условиях


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Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim) - стоимость товара 4333 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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