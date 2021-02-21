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Массажная накидка ZENET ZET-810

Артикул: 306451
Массажная накидка ZENET ZET-810
3 240 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306451
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля поясницы, для плеч, для спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см12.5
Длина, см40.5
Материалпластик, текстиль
Функции и режимывибрация
Ширина, см36.5
Вес, кг1.2
Массажная накидка ZENET ZET-810 поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для вас время. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная накидка ZENET ZET-810 - по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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