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Инфракрасный термометр xo ux-a-01

Артикул: 306393
Инфракрасный термометр xo ux-a-01
1 200 руб. 
4 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306393
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNoname
Тип товараТермометр
Тип термометраинфракрасный
Способы измерениябесконтактный
Высота, см4.3
Диапазон измерений, град.от 0 до +60
Погрешность измерения, град.0.3
ЖК-дисплейесть
Гибкий наконечникнет
Память последнего измеренияесть
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкостиесть
Футляр в комплектеесть
Время измерения, мин.0.016
Длина, см13.4
Ширина, см8.2
Вес, кг0.15
Инфракрасный термометр это прибор, который позволяет измерить температуру объекта без контакта с ним. Принцип работы данного устройства достаточно прост: так как тело человека постоянно излучает тепловую энергию, то прибор калибруется под его стандартную температуру (то есть температура 36.6 на приборе считается идеальной и равной нулю). Лазерный луч, который выходит из прибора фиксирует любые изменения этого показателя, тем самым позволяя вывести на дисплей готовые результаты измерения. По своей сути, это бесконтактный градусник, который фиксирует изменения в температуре тела при помощи лазерного луча и некоторых законов физики. Здесь не нужно постоянно следить за тем, чтобы ребенок не испортил его. Достаточно лишь навести на участок тела (чаще всего это лоб) точку лазера, нажать на кнопку, после чего получить готовые результаты измерения.


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Самовывоз невозможен
Инфракрасный термометр xo ux-a-01 – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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